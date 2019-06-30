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Шахтар мінімально переміг ЦСКА

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Шахтар мінімально переміг ЦСКА

Донецький Шахтар у товариському матчі зустрівся із софійським ЦСКА.

Матч завершився із мінімальною перемогою "гірників" – 1:0. Єдиний м’яч у зустрічі забив молодий форвард Данило Сікан.

Товариський матч

30 червня

Шахтар – ЦСКА Софія 1:0

Голи: 1:0 – 9 Сікан.

Шахтар: П’ятов (Шевченко, 46) – Ісмаілі (Сіпріано, 46), Матвієнко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондар, 46), Болбат (Бутко, 46) – Коваленко (Антоніо, 46), Степаненко (Піхаленок, 46, Танковський, 81), Марлос (Патрік, 46) – Тайсон (Фернандо, 46), Сікан (Додо, 56), Соломон (Тете, 46).

Раніше, Олександрія розгромила АЗ Алкмар.

Нагадаємо, Динамо поступилося у контрольному матчі.

Джерело - Чемпіон.

#Шахтар, #Сікан, #ЦСКА
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