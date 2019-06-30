Донецький Шахтар у товариському матчі зустрівся із софійським ЦСКА.
Матч завершився із мінімальною перемогою "гірників" – 1:0. Єдиний м’яч у зустрічі забив молодий форвард Данило Сікан.
Товариський матч
30 червня
Шахтар – ЦСКА Софія 1:0
Голи: 1:0 – 9 Сікан.
Шахтар: П’ятов (Шевченко, 46) – Ісмаілі (Сіпріано, 46), Матвієнко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондар, 46), Болбат (Бутко, 46) – Коваленко (Антоніо, 46), Степаненко (Піхаленок, 46, Танковський, 81), Марлос (Патрік, 46) – Тайсон (Фернандо, 46), Сікан (Додо, 56), Соломон (Тете, 46).
Раніше, Олександрія розгромила АЗ Алкмар.
Нагадаємо, Динамо поступилося у контрольному матчі.
Джерело - Чемпіон.