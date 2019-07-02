Президент ПФЛ: Сумами вже займається поліція

Розглядається справа договірних матчів

У системи правосуддя треба запитати, чому не прийняли рішення по Сумам раніше.

Це сказав президент ПФЛ Сергій Макаров. повідомляє footballhub.

"Сумами вже займається поліція. За ними вже прийнято рішення. Я не виправдовую федерацію. Це пляма на всіх нас: грає один клуб – страждають усі. Але є система правосуддя. У них треба запитати: чому не прийняли рішення раніше. Велика тека із справою прийшла з поліції і поставте себе на місце члена КДК. Вони затягнули терміни: в квітні оголосили рішення, у Сум був час на апеляцію і вони встигли дограти чемпіонат", – сказав Макаров.

У квітні КДК прийняв рішення позбавити Суми професіонального статусу через участь у матчах з фіксованим результатом.

Нагадаємо, конференція ПФЛ проголосувала за виключення ПФК Суми і ФК Мир з Другої ліги.

Раніше повідомлялося, про підозру договірного матчу 33-го туру Серії А між Кальярі і Фрозіноне (1:0).

Джерело - football24.ua.