Конференція ПФЛ проголосувала за виключення ПФК Суми і ФК Мир з Другої ліги

Буковина і Нікополь повинні залишитися в дивізіоні

Сьогодні відбулася конференція ПФЛ, за підсумками якої в результаті голосування було прийнято рішення виключити з Другої ліги чемпіонату України ПФК Суми і Мир.

Про це повідомляє Sport Arena.

Керівництво клубу з Горностаївки вирішило припинити виступи в чемпіонаті. У травні Світ подав документи про зняття з турніру. За підсумками сезону 2018/19 команда з Горностаївки зайняла 5-е місце в турнірній таблиці групи Б у Другій лізі, відставання від зони стикових матчів склало 11 очок.

ПФК Суми, за рішенням КДК УАФ, повинен бути позбавлений професійного статусу через організації та участі в договірних матчах.

Також конференція ПФЛ проголосувала за те, щоб місця Сум і Миру у Другій лізі посіли Буковина і Нікополь, покинувши дивізіон за спортивним принципом за підсумками минулого сезону.

Раніше повідомлялося, що екс-наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб не планує розглядати пропозиції з Росії.

Нагадаємо, що Скрипник замінив Вернидуба в Зорі.

Джерело - Sport Arena.