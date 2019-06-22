Є підозра на договірний матч

Матч 33-го туру Серії А між Кальярі і Фрозіноне (1:0) мав договірний характер.

Про це стверджують журналісти авторитетного іспанського видання El País Давид Альварес і Оскар Лопес-Фонсека.

Ставку на цю зустріч зробив екс-нападник ряду іспанських клубів Карлос Аранда. Іспанська поліція вважає його передбачуваним лідером змови. Поліція будує свою доказову базу на записи розмови Аранда з Маттіа Маріотт - італійцем, який проживає в Малазі. Жучок був встановлений в автомобілі Аранда. На записі чутно, як Аранда вимовляє фразу про 90 000 євро для Фрозіноне . Кальярі виграв ту зустріч з рахунком 1:0. Єдиний гол на 27-й хвилині з пенальті забив Жоао Педро. 11-метровий у свої ворота привіз правий латераль Фрозіноне Франческо Дзампано, який був замінений на 63-й хвилині.

Раніше повідомлялося, що хорватський захисник Дарійо Срна після нетривалої паузи знову повертається в донецький Шахтар.

Нагадаємо, Срна залишив Кальярі і став вільним агентом.

Джерело - footboom.com.