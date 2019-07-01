Новачок Ла-Ліги готовий підписати Зозулю

Гранада нещодавно повернулася в Прімеру

Гранада планує цього літа підписати Романа Зозулю.

Про це повідомляє Marca.

Чинний контракт Зозулі з Альбасете вже закінчився, а тому нападника можуть підписати як вільного агента.

Саме Гранада зараз є лідером в боротьбі за Романа, серед інших претендентів ЗМІ називають Хетафе і Вальядолід. За підсумками минулого сезону Гранада змогла повернутися в Ла-Лігу.

В останньому сезоні Зозуля забив 11 голів в 37 матчах.

Також у Романа була пропозиція від Дніпра-1.

Відзначимо, що раніше була інформація про те, що Зозуля запросив у Альбасете занадто високу зарплату.

Джерело - ua-football.