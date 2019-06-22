Альбасете не потягнув фінансові запити Зозулі

Зозуля не залишиться в іспанському клубі

Керівництво клубу Альбасете не може домовитися з форвардом Романом Зозулею через фінансові вимоги гравця.

Про це повідомляє Marca.



Клуб не потягне запити футболіста, тому менеджмент вже не розраховує утримати Зозулю. При цьому в українця є багато різних пропозицій, в тому числі від клубів Примери.



Альбасете не зумів вийти до Прімери і залишиться в Сегунді.

Раніше, фанати Альбасете: Зозуля залишайся

Нагадаємо, Альбасете Зозулі переграв Мальорку, але втратив шанси на вихід у Ла-Лігу.

Джерело - sport.ua.