Альбасете не потягнув фінансові запити Зозулі

Мій профіль
Сапсай - чемпіонка Європейських ігор-2019
Сьогодні 21:40 71
Зантарая здобув золоту нагороду на Європейських іграх
Сьогодні 19:15 274
Білодід - чемпіонка Європейських ігор
Сьогодні 17:27 406
Читачі Чемпіона не хочуть бачити в збірній України представників чемпіонату Росії
Сьогодні 10:35 2623
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату
Вчора 10:50 5673 24
Європейські ігри: розклад трансляцій змагань
20.06.2019 23:00 1587
МОК позбавив чемпіонати світу з боксу в Росії статусу ліцензійних на Олімпіаду
20.06.2019 21:55 734
Циганков став найдорожчим українським футболістом, наздогнавши Зінченка і Ярмоленка
20.06.2019 21:25 2192
Федерація футболу Люксембургу потребуватиме пояснень від УЄФА стосовно відхилення апеляції по справі Мораєса
20.06.2019 19:11 1585
Зінченко у Манчестер Сіті до 2024 року
20.06.2019 14:55 1582
Навколо спорту
Блоги
МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка
МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка Максим Буйдин
20.06.2019 16:12 1370
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення Максим Буйдин
20.06.2019 13:48 681
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом Максим Буйдин
20.06.2019 11:46 6587
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі Максим Буйдин
20.06.2019 11:39 613
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом Андрій Твердохліб
20.06.2019 10:38 1618
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:53 Футбол Скромна перемога Нігерії на Кубку африканських націй 2
21:40 Інше Сапсай - чемпіонка Європейських ігор-2019 71
21:27 Футбол Олександрія заплатить за Лучкевича 250 тисяч євро 237
21:11 Інше Українські самбістки здобули дві срібні нагороди на Європейських іграх 266
20:57 Дзюдо Білодід: Налаштовувалася лише на золоту медаль 280
20:45 Футбол Альбасете не потягнув фінансові запити Зозулі 421
20:29 Теніс Стали відомі суперниці трьох українок на турнірі у Великобританії 366
20:14 Футбол Динамо здивував Фенербахче високою ціною за Супрягу 472
19:58 Футбол Ювентус продовжив контракт з Бентанкуром 317
19:43 Футбол Колишній тренер Роми очолив Сампдорію 304
19:27 Футбол Уганда стартувала з перемоги на Кубку африканських націй 316
19:15 Дзюдо Зантарая здобув золоту нагороду на Європейських іграх 274
19:12 Футбол Шаран: Хочемо орендувати Бондаренка 371
18:54 Футбол Федецький може перейти до команди першої ліги 572
18:43 Інше Українська самбістка здобула бронзову нагороду на Європейських іграх 356
18:24 Футбол Лучкевич підпише повноцінний контракт з Олександрією 352
18:03 Автоспорт Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Франції 407
17:49 Футбол El País: Матч італійської Серії А був договірним 494
17:32 Футбол Десна зіграє з лідером вірменського футболу 307
17:27 Дзюдо Білодід - чемпіонка Європейських ігор 406
17:21 Баскетбол Україна зазнала поразки у чвертьфіналі чемпіонату світу 444
17:03 Футбол Магвайр цього літа стане гравцем Манчестер Сіті 449
16:51 Дзюдо Зантарая вийшов до фіналу Європейських ігор 416
16:31 Теніс Ястремська пройшла кваліфікацію на турнірі у Великобританії 478
16:19 Футбол Ворскла проведе збір у Туреччині 381

Альбасете не потягнув фінансові запити Зозулі

Сьогодні 20:45 421 0
Зозуля не залишиться в іспанському клубі
Альбасете не потягнув фінансові запити Зозулі

Керівництво клубу Альбасете не може домовитися з форвардом Романом Зозулею через фінансові вимоги гравця.

Про це повідомляє Marca.

Клуб не потягне запити футболіста, тому менеджмент вже не розраховує утримати Зозулю. При цьому в українця є багато різних пропозицій, в тому числі від клубів Примери.

Альбасете не зумів вийти до Прімери і залишиться в Сегунді.

Раніше, фанати Альбасете: Зозуля залишайся

Нагадаємо, Альбасете Зозулі переграв Мальорку, але втратив шанси на вихід у Ла-Лігу.

Джерело - sport.ua.

#Зозуля, #Альбасете
Коментарі ()