Альбасете не потягнув фінансові запити Зозулі

Керівництво клубу Альбасете не може домовитися з форвардом Романом Зозулею через фінансові вимоги гравця.
Про це повідомляє Marca.
Клуб не потягне запити футболіста, тому менеджмент вже не розраховує утримати Зозулю. При цьому в українця є багато різних пропозицій, в тому числі від клубів Примери.
Альбасете не зумів вийти до Прімери і залишиться в Сегунді.
Раніше, фанати Альбасете: Зозуля залишайся
Нагадаємо, Альбасете Зозулі переграв Мальорку, але втратив шанси на вихід у Ла-Лігу.
Джерело - sport.ua.