Ще один український клуб зацікавився в придбанні форварда

Форвард Альбасете Роман Зозуля може продовжити кар'єру в СК Дніпро-1.

Про це повідомляє Спортивка.

Новачок УПЛ вже зробив пропозицію досвідченому нападнику.

Роман Зозуля точно має пропозицію від Дніпра-1. Але ж хочеться ше пограти - в тому числі і в Іспанії. Та різні обставини заважають знайти щось справді вартісне, насамперед у фінансовому плані... Пора додому, Романе, тим паче, і Динамо не проти... — Спортивка (@Sportyvka) June 21, 2019

Нещодавно Роман припинив переговори з Альбасете.

Також повідомлялося про інтерес до Зозулі з боку його колишнього клубу, київського Динамо. 29-річний нападник є вихованцем біло-синіх і грав за них з 2006 по 2011 рік до переходу в Дніпро.

Джерело - Чемпіон.