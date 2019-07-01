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Зоря попрощалася із тренерським штабом Вернидуба

Сьогодні 18:56 424 0
Також клуб покинули два гравці
Зоря попрощалася із тренерським штабом Вернидуба

Луганська Зоря не стала продовжувати співпрацю з 38-річним захисником В'ячеславом Чечером та голкіпером Олегом Чуваєвим.

Про це повідомляє офіційний сайт Зорі.

Також "чорно-білі" попрощались із тренерським штабом екс-наставника луганців Юрія Вернидуба. Клуб покинули Ігор Фокін, Олександр Ногін, Олександр Грицай та Валерій Михайленко.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіонату України Зоря посіла четверту сходинку турнірної таблиці.

Раніше повідомлялося, що Зоря переглядає 21-річного німецького захисника.

Також, український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.

Джерело - Чемпіон.

#Зоря, #УПЛ, #Вернидуб
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