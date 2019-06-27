Мій профіль
Соловей - чемпіонка Європейських ігор
Вчора 23:39 261
Караваєв - гравець Динамо
Вчора 21:28 426
Оганнесян завоював бронзу в боротьбі
Вчора 20:25 192
Хавалджи завоювала срібло Європейських ігор
Вчора 20:15 436
Українські веслувальниці здобули золоті нагороди на Європейських іграх
Вчора 15:24 565
Скандальний український суддя працюватиме в Росії
26.06.2019 22:51 2760
Супряга повернувся в Дніпро-1
26.06.2019 16:50 980
Хижняк побив росіянина і гарантував собі медаль Європейських ігор
25.06.2019 22:40 1805
Яхта Кличка загорілася під час відпочинку в Іспанії
25.06.2019 17:09 1107
Конопля: Прикро, що ми боремося, б'ємося за націю, а отримуємо вимпел і "дякуємо"
24.06.2019 23:30 4091 3
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
27 Червня 2019
23:39 Велоспорт Соловей - чемпіонка Європейських ігор 261
23:32 Футбол Ель-Шаараві готовий продовжити контракт з Ромою 342
23:22 Баскетбол Іспанія розгромила Україну на старті Євробаскету-2019 430
22:56 Футбол Динамо веде переговори щодо трансферу Гармаша 566
22:30 Футбол Зоря переглядає 21-річного німецького захисника 370
22:18 Футбол Рамос: Коноплянка міг досягти набагато більшого 446
21:57 Футбол Сампдорія близька до покупки Маліновського за 12 млн євро 389
21:43 Футбол Маркевич має очолити збірну, якщо Шевченко провалиться 782
21:28 Футбол Караваєв - гравець Динамо 426
21:15 Боротьба Черкасова завоювала бронзу на Європейських іграх 445
20:57 Футбол Динамо зіграє з Олімпіакосом і ще чотирма клубами на зборі в Австрії 443
20:49 Футбол Валенсія і Аталанта поборються з Сампдорією за Маліновського 459
20:25 Боротьба Оганнесян завоював бронзу в боротьбі 192
20:15 Боротьба Хавалджи завоювала срібло Європейських ігор 436
19:57 Теніс Марченко: Я до сих пір не розумію, що сталося 622
19:46 Футбол Рома провела переговори по трансферу Бартри 428
19:42 Блог Неймар пропустив пенальті від гравця НБА 499
19:27 Футбол Рамос: Суддівська система в Україні корумпована з ніг до голови 575
18:56 Футбол Салах виправдав гравця, якого відсторонили через домагання 401
18:34 Блог Легенда Динамо приєднався до команди Зеленського 2335 1
18:32 Теніс Молчанов поступився у парному півфіналі турніру АТР в Анталії 245
18:22 Футбол Ла-Ліга показала новий м'яч від Puma 378
17:55 Футбол Барселона оголосила про підписання Нето 508
17:35 Футбол Маліновський дав згоду на перехід у Сампдорію 559
17:23 Хокей У Києві хочуть побудувати льодову арену за 1,7 млрд грн 631

Зоря переглядає 21-річного німецького захисника

Вчора 22:30 370 0
Гравець приєднався до команди на тренувальний збір у Словенії
Зоря переглядає 21-річного німецького захисника

Німецький захисник Жоель Абу-Ханна приєднався до Зорі на тренувальному зборі в Словенії.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Про підписання контракту поки не повідомляється.

  Важливо: Караваєв - гравець Динамо

Другу частину сезону, що завершився 21-річний німець провів у Фортуні з Кельна (третя бундесліга). На його рахунку 8 матчів (жодного в старті).

Футболіст також грав за Кайзерслаутерн, Магдебург і молодіжку Байєра.

20 матчів провів за молодіжні збірні Німеччини.

Transfermarkt оцінює гравця в 250 000 євро. З 1 липня 2019 року він буде вільним агентом.

Абу-Ханна може зіграти на позиції центрального захисника, а також зліва в обороні і півзахисті.

Нагадаємо, Вернидуб сподівається, що Зоря з ним розрахується.

Джерело - офіційний сайт Зорі.

#Зоря, #Абу-Ханна
Коментарі ()