Гравець приєднався до команди на тренувальний збір у Словенії

Німецький захисник Жоель Абу-Ханна приєднався до Зорі на тренувальному зборі в Словенії.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Про підписання контракту поки не повідомляється.

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Другу частину сезону, що завершився 21-річний німець провів у Фортуні з Кельна (третя бундесліга). На його рахунку 8 матчів (жодного в старті).

Футболіст також грав за Кайзерслаутерн, Магдебург і молодіжку Байєра.

20 матчів провів за молодіжні збірні Німеччини.

Transfermarkt оцінює гравця в 250 000 євро. З 1 липня 2019 року він буде вільним агентом.

Абу-Ханна може зіграти на позиції центрального захисника, а також зліва в обороні і півзахисті.

Нагадаємо, Вернидуб сподівається, що Зоря з ним розрахується.

Джерело - офіційний сайт Зорі.