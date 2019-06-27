Український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.
Про це повідомляється на сайті клубу.
З 27-річним українцем підписаний контракт на 4 роки.
Хавбек виступатиме під 20-м номером.
У зворотньому напрямку – з Динамо до Зорі перейшов Богдан Михайличенко, який у минулому сезоні виступав за луганський клуб на правах оренди.
Нагадаємо, Динамо зіграє з Олімпіакосом і ще чотирма клубами на зборі в Австрії.
Раніше повідомляється, що легенда Динамо приєднався до команди Зеленського.
Джерело - офіційний сайт Динамо.