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Караваєв - гравець Динамо

Сьогодні 21:28 275 0
Контракт розрахований на 4 роки
Караваєв - гравець Динамо

Український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.

Про це повідомляється на сайті клубу.

З 27-річним українцем підписаний контракт на 4 роки.

Хавбек виступатиме під 20-м номером.

У зворотньому напрямку – з Динамо до Зорі перейшов Богдан Михайличенко, який у минулому сезоні виступав за луганський клуб на правах оренди.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Олімпіакосом і ще чотирма клубами на зборі в Австрії.

Раніше повідомляється, що легенда Динамо приєднався до команди Зеленського.

Джерело - офіційний сайт Динамо.

#Динамо, #Зоря, #Караваєв, #Михайличенко
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