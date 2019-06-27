Контракт розрахований на 4 роки

Український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.

Про це повідомляється на сайті клубу.

З 27-річним українцем підписаний контракт на 4 роки.

Хавбек виступатиме під 20-м номером.

У зворотньому напрямку – з Динамо до Зорі перейшов Богдан Михайличенко, який у минулому сезоні виступав за луганський клуб на правах оренди.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Олімпіакосом і ще чотирма клубами на зборі в Австрії.

Раніше повідомляється, що легенда Динамо приєднався до команди Зеленського.

Джерело - офіційний сайт Динамо.