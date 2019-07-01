Олександрія проведе спаринг проти німецького клубу

Гравці Олександрії проведуть контрольний матч з Дуйсбургом.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Спаринг відбудеться 2 липня, стартовий свисток пролунає о 19:00. За підсумками минулого сезону другої Бундесліги Дуйсбург посів останню сходинку та вилетів у нижчий дивізіон.
В останньому контрольному матчі підопічні Шарана несподівано обіграли нідерландський АЗ Алкмаар (3:0).
Нагадаємо, в минулому сезоні УПЛ олександрійці завоювали бронзові нагороди турніру.
Також, Олександрія продовжила контракт з Гречишкіним.
Джерело - Чемпіон.