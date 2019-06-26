Олександрія продовжила контракт з Гречишкіним

В Олександрії є ще два вакантних місця

Півзахисник Олександрії Дмитро Гречишкін продовжив угоду з нинішнім клубом.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

"Ми оформили угоду з Лучкевичем, як і з Дмитром Гречишкіним. Залишається відкритим питання щодо Валерія Бондаренка, якого ми хотіли б взяти в оренду у Шахтаря. Робота в цьому напрямку ведеться. Є ще два вакантних місця в атакувальну ланку", – розповів Шаран.

Відзначимо, що у сезоні 2018/19 Гречишкін провів 20 матчів, забив 1 гол і зробив 4 ассисти.

Нагадаємо, що Полярус з Олександрії перейшов до ФК Хімки.

Раніше повідомлялося, що фахівці УЄФА перевірили готовність інфраструктури стадіону Ніка до проведення офіційних міжнародних матчів групового етапу Ліги Європи 2019/2020.

Джерело - football24.ua.