Олександрія готується до наступного сезону

Олександрія у контрольному матчі розгромила нідерландський АЗ Алкмар – 3:0.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Рахунок у матчі був відкритий на 21-й хвилині, коли Дмитро Гречишкін реалізував одинадцятиметровий.

У другій половині гри гол забив Олексій Довгий, а в останній десятихвилинці рахунок до розгромного довів Кирило Ковалець.

Олександрія — АЗ Алкмар 3:0

Голи: 1:0 – 21 Гречишкін, 2:0 – 56 Довгий, 3:0 – 82 Ковалець

Раніше, Олександрія святкувала перемогу над Андерлехтом.

Нагадаємо, Динамо поступилося у контрольному матчі.

Джерело - Чемпіон.