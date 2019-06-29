Олександрія у контрольному матчі розгромила нідерландський АЗ Алкмар – 3:0.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Рахунок у матчі був відкритий на 21-й хвилині, коли Дмитро Гречишкін реалізував одинадцятиметровий.
У другій половині гри гол забив Олексій Довгий, а в останній десятихвилинці рахунок до розгромного довів Кирило Ковалець.
Олександрія — АЗ Алкмар 3:0
Голи: 1:0 – 21 Гречишкін, 2:0 – 56 Довгий, 3:0 – 82 Ковалець
Раніше, Олександрія святкувала перемогу над Андерлехтом.
Нагадаємо, Динамо поступилося у контрольному матчі.
Джерело - Чемпіон.