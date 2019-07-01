Алієв: У конфлікті між Україною і Росією винен Порошенко

У конфлікті між Росією та Україною винен Порошенко з його гаманцем.

Такої думки притримується екс-гравець Динамо Олександр Алієв, повідомляє Eurosport.

"Я підтримую футболістів, які зробили такий вибір (перейшли до російських клубів- прим.). Політика - політикою, а сім'ю хто годуватиме? Нехай тоді Сабо забезпечує їх дітей. Будь-який футболіст хоче красиво одягатися, їздити на дорогих машинах - чому вони як професіонали повинні від цього відмовлятися? Політики повинні займатися своєю справою, а спортсмени своїм. Зараз багато зомбованих людей живе як в Україні, так і Росії. Я вважаю, що в конфлікті між країнами винен Порошенко з його гаманцем.

Україна давно розікрали, тому рівень футболу і зарплат сильно впав. Про що говорити, якщо ми вугілля купуємо в ПАР. У країні є два контингенту людей: жебраки і мільярдери, а середнього класу майже немає.

Можливо, з приходом Зеленського щось зміниться - все-таки за нього проголосувало 73% виборців. Я знаю Володю особисто - ми часто були гостями 95-го кварталу та багато спілкувалися. Вірю, що такий порядна людина і лідер дасть імпульс до виходу з кризи", - сказав Алієв.