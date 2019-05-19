Ференцварош позбавив Петряка чемпіонської медалі

Український півзахисник Іван Петряк, який влітку перейде із Ференцвароша у Віді, не отримав чемпіонську медаль.
Про це повідомив агент футболіста Іван Піроженко у своєму Instagram
"Команда зібралась попрощатись з Іваном Петряком. Прикро звичайно, що забивши третину всіх голів у цей чемпіонський рік, ми залишилися без медалей... Але це життя, і воно триває. Браво команда. Це був неймовірний рік", – написав Піроженко.
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Команда собралась попрощаться с Иваном Петряком @petryak1994 Обидно конечно , что забив треть всех голов в этот чемпионский год, мы оказались без медалей.... но это жизнь... и она продолжается..... Браво команда👏👏👏 🦅 Это был невероятный год😔 WE NEVER GIVE UP 🦁🦁🦁 #ivanpetryak #иванпетряк #team #family #nevergiveup #sixteenfootballagency
З 1 липня українець офіційно стане гравцем головного конкурента Фраді – МОЛ Віді, який з наступного сезону називатиметься Фехервар.
Джерело - Чемпіон.