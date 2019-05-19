Ференцварош позбавив Петряка чемпіонської медалі

Український півзахисник Іван Петряк, який влітку перейде із Ференцвароша у Віді, не отримав чемпіонську медаль.

Про це повідомив агент футболіста Іван Піроженко у своєму Instagram

"Команда зібралась попрощатись з Іваном Петряком. Прикро звичайно, що забивши третину всіх голів у цей чемпіонський рік, ми залишилися без медалей... Але це життя, і воно триває. Браво команда. Це був неймовірний рік", – написав Піроженко.

З 1 липня українець офіційно стане гравцем головного конкурента Фраді – МОЛ Віді, який з наступного сезону називатиметься Фехервар.

Джерело - Чемпіон.