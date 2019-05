Ференцварош позбавив Петряка чемпіонської медалі

View this post on Instagram

Команда собралась попрощаться с Иваном Петряком @petryak1994 Обидно конечно , что забив треть всех голов в этот чемпионский год, мы оказались без медалей.... но это жизнь... и она продолжается..... Браво команда👏👏👏 🦅 Это был невероятный год😔 WE NEVER GIVE UP 🦁🦁🦁 #ivanpetryak #иванпетряк #team #family #nevergiveup #sixteenfootballagency