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Петряк став футболістом МОЛ Віді

Сьогодні 18:50 571 0
Петряк став футболістом МОЛ Віді

Український півзахисник Іван Петряк з 1 липня стане футболістом МОЛ Віді. 

Про трансфер українця з Шахтаря інформує офіційний сайт угорського клубу.

Повідомляється, що Віді придбали всі права на футболіста збірної України у Гірників. Петряк з сезону 2019/2020 виступатиме за віце-чемпіонів Угорщини.

Нагадаємо, що Петряк з літа 2018 року виступав за інший угорський клуб Ференцварош на правах оренди з Шахтаря. Півзахисник допоміг клубу виграти чемпіонат Угорщини.

Відзначимо, що Петряк був виключений зі складу Ференцвароша. Керівництво Ференцвароша вважає півзахисника зрадником через те, що українець таємно вів переговори з іншим клубом.

Петряк провів 36 матчів за Ференцварош в нинішньому сезоні, забив 6 м'ячів і зробив 11 асистів.

Нагадаємо, Шевченко назвав склад збірної України.

Також, ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу.

Джерело - Офіційний сайт МОЛ Віді.

#Петряк, #МОЛ Віді, #Шахтар
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