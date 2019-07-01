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Манчестер Сіті може підсилитися досвідченим італійським захисником

Сьогодні 15:57 468 0
Бонуччі хочуть бачити в Англії
Манчестер Сіті може підсилитися досвідченим італійським захисником
Манчестер Сіті хоче підписати 32-річного захисника туринського Ювентуса Леонардо Бонуччі.
 
Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.
 
Хосеп Гвардіола неодноразово говорив про те, що вважає Бонуччі одним з найкращих захисників в світі і хоче бачити його у своїй команді
 
При цьому Ювентус не горить бажанням продавати Бонуччі. Головний тренер Мауріціо Саррі особисто запевнив гравця, що розраховує на нього.
 
У минулому сезоні Бонуччі провів за Ювентус 41 матч у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 3 результативні передачі. Орієнтовна вартість футболіста складає € 28 мільйонів.

Бонуччі може втратити місце в основі Ювентуса після приходу Мауріціо Саррі і ймовірного трансферу Матейсен Де Лігта.

Нагадаємо, Ювентус погодив п'ятирічний контракт з Рабйо.

Джерело - sport.ua.

#Бонуччі, #Ювентус
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