Манчестер Сіті може підсилитися досвідченим італійським захисником

Манчестер Сіті хоче підписати 32-річного захисника туринського Ювентуса Леонардо Бонуччі.
Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.
Хосеп Гвардіола неодноразово говорив про те, що вважає Бонуччі одним з найкращих захисників в світі і хоче бачити його у своїй команді
При цьому Ювентус не горить бажанням продавати Бонуччі. Головний тренер Мауріціо Саррі особисто запевнив гравця, що розраховує на нього.
У минулому сезоні Бонуччі провів за Ювентус 41 матч у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 3 результативні передачі. Орієнтовна вартість футболіста складає € 28 мільйонів.
Бонуччі може втратити місце в основі Ювентуса після приходу Мауріціо Саррі і ймовірного трансферу Матейсен Де Лігта.
Нагадаємо, Ювентус погодив п'ятирічний контракт з Рабйо.
Джерело - sport.ua.