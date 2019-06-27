Де Лігт погодив особистий контракт з Ювентусом

Лігт досяг угоди

Захисник амстердамського Аякса Матейсен Де Лігт близький до переходу в туринський Ювентус.

Про це повідомляє Sky Sports.

Де Лігт досяг принципової домовленості про умови переходу в італійський клуб.

Повідомляється, що сторони уклали п'ятирічну угоду. Зарплата 19-річного захисника складе 12 млн євро в рік включаючи різні бонуси. Тепер клубам доведеться прийти до згоди з приводу розміру компенсації.

Раніше повідомлялося, що трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли та самого гравця.

Джерело - sport.ua.