Де Лігт погодив особистий контракт з Ювентусом

Захисник амстердамського Аякса Матейсен Де Лігт близький до переходу в туринський Ювентус.
Про це повідомляє Sky Sports.
Де Лігт досяг принципової домовленості про умови переходу в італійський клуб.
Повідомляється, що сторони уклали п'ятирічну угоду. Зарплата 19-річного захисника складе 12 млн євро в рік включаючи різні бонуси. Тепер клубам доведеться прийти до згоди з приводу розміру компенсації.
Раніше повідомлялося, що трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли та самого гравця.
Джерело - sport.ua.