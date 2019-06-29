Його мати отримає 10 млн євро комісійних

Туринський Ювентус і Адріан Рабйо домовилися про п'ятирічний контракт.

Про це повідомляє кореспондент Goal Ромео Агресті.

Адріан буде отримувати 7 млн ​​євро в рік "чистими", а його мати і агент Вероніка отримає 10 млн євро комісії за цей трансфер.

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі вже прилетів до Парижа, щоб закрити операцію.

Рабіо виступав за ПСЖ дев'ять років - він приєднався до молодіжної команди клубу в 2010. Тільки півроку з цього періоду він виступав на правах оренди за Тулузу.

Крім Ювентуса інтерес до Адрієн приписували Реалу, Барселоні, Манчестер Юнайтед, Тоттенгему та Ліверпулю.

Раніше повідомлялося, що Рейна може перейти в Ювентус.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував форварда Кіліана Мбаппе та хавбека Адріана Рабйо за порушення дисципліни.

Джерело - football.ua.