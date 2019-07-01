Соль: Караваєв і Кадірі зроблять нас сильнішими

Нападник київського Динамо Фран Соль вірить, що команда проведе чудовий сезон.

Про це він заявив офіційному сайту киян.

"Шкода, що в минулому сезоні стільки гравців отримали травми в ключові моменти сезону. Я бачив усі матчі Динамо, і я був розчарований тим, що не можу вийти на поле і допомогти своїй команді. Але тепер я бачу, що всі знову разом, всі здорові і це дуже добре. Ця команда вражає, і ми можемо провести чудовий сезон.

Упевнений, що два нові гравці (Караваєв, Кадірі) зроблять нас сильнішими. Вони - досвідчені і кваліфіковані хлопці, які виступають за свої збірні. Я думаю, вони додадуть нам досвіду, який нам необхідний", - сказав Соль.