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Соль: Караваєв і Кадірі зроблять нас сильнішими

Сьогодні 11:53 477 0
Новачки додадуть досвіду киянам
Соль: Караваєв і Кадірі зроблять нас сильнішими

Нападник київського Динамо Фран Соль вірить, що команда проведе чудовий сезон.

Про це він заявив офіційному сайту киян.

"Шкода, що в минулому сезоні стільки гравців отримали травми в ключові моменти сезону. Я бачив усі матчі Динамо, і я був розчарований тим, що не можу вийти на поле і допомогти своїй команді. Але тепер я бачу, що всі знову разом, всі здорові і це дуже добре. Ця команда вражає, і ми можемо провести чудовий сезон.

Упевнений, що два нові гравці (Караваєв, Кадірі) зроблять нас сильнішими. Вони - досвідчені і кваліфіковані хлопці, які виступають за свої збірні. Я думаю, вони додадуть нам досвіду, який нам необхідний", - сказав Соль.

Нагадаємо, цього літа динамівці вже підписали хавбека Абдула Кадірі і гравця збірної України Олександра Караваєва.

Джерело - ФК Динамо.

#Динамо, #Соль
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