На перегляд до Зорі прибув екс-гравець Динамо

Іванісеня може поповнити склад луганської команди

У розташування Зорі, яка проводить навчально-тренувальний збір в Словенії, прибув півзахисник Дмитро Іванісеня.

Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.

Дмитро Іванисеня на професійному рівні виступав у донецькому Шахтарі-3, на той момент в Іллічівці-2 і основній команді маріупольців, а таком у складі тбіліського Динамо.

Свого часу викликався в розташування збірних України Ю-16 і Ю-21.

Раніше повідомлялося, що Зоря переглядає 21-річного німецького захисника.

Нагадаємо, український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.

Джерело - ФК Зоря.