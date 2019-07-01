На перегляд до Зорі прибув екс-гравець Динамо

У розташування Зорі, яка проводить навчально-тренувальний збір в Словенії, прибув півзахисник Дмитро Іванісеня.
Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.
Дмитро Іванисеня на професійному рівні виступав у донецькому Шахтарі-3, на той момент в Іллічівці-2 і основній команді маріупольців, а таком у складі тбіліського Динамо.
Свого часу викликався в розташування збірних України Ю-16 і Ю-21.
Раніше повідомлялося, що Зоря переглядає 21-річного німецького захисника.
Нагадаємо, український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.
Джерело - ФК Зоря.