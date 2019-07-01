Динамо визначилося з наступним трансфером

Киян потрібен атакувальний півзахисник

Динамо найближчим часом сподівається підписати атакувального півзахисника.

Про це повідомляє Sport Arena.

Селекціонери киян розглядають варіанти як з Європи, так і з Південної Америки. Імовірно, потенційний новачок прибуде на тренувальний збір Динамо в Австрію, який розпочався 30 червня. Олександр Хацкевич хоче укомплектувати свій склад до старту в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, цього літа динамівці вже підписали хавбека Абдула Кадірі і гравця збірної України Олександра Караваєва.

Джерело - Sport Arena.