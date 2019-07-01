Пеллегріні став гравцем Ювентуса

Обмін захисниками

Футбольний клуб Ювентус повідомляє про досягнення угоди з Ромою з питання обміну лівими захисниками.

Про це туринці повідомили на своєму сайті.

Туринський клуб набуває права на Луку Пеллегріні за суму в 22 мільйони євро, яка буде виплачена за три фінансові роки. З гравцем підписаний контракт на 4 роки - до 30 червня 2023 року.

Другу частину сезону-2018/19 Пеллегріні провів в оренді в Кальярі.

Бонуччі може втратити місце в основі Ювентуса після приходу Мауріціо Саррі і ймовірного трансферу Матейсен Де Лігта.

Нагадаємо, Ювентус погодив п'ятирічний контракт з Рабйо.

Джерело - footboom.com.