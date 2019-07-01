До Роми перейшов захисник Ювентуса

Римська Рома повідомила про досягнення угоди з Ювентусом з питання обміну лівими захисниками.
Повідомляється на офіційному сайті римлян.
Римський клуб набуває права на Леонардо Спінаццола за суму в 29,5 мільйонів євро, яка буде виплачена за три фінансові роки. З гравцем підписаний контракт на 4 роки - до 30 червня 2023 року.
"Дуже приємно бути тут. Коли я був дитиною, мені завжди подобався Рим, зокрема через те, що тут є така команда. Я радий бути частиною цього нового проекту з новим тренером. Ми будемо гарною командою", - заявив 26- річний футболіст після підписання контракту.
У минулому сезоні Спінаццола взяв участь в 14 матчах за Ювентус, в яких відзначився голом і ассистом.
Нагадаємо, Рома може орендувати Ігуаїна. Також, Ювентус може обміняти Ігуаїна на захисника Роми.
Джерело - footboom.