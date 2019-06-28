Рома може орендувати Ігуаїна

Нападник Гонсало Ігуаїн може змінити клуб в Італії.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
У його переході зацікавлена Рома. Ювентус може відпустити Ігуаїна, оскільки основним центральним нападаючим буде Кріштіану Роналду, Маріо Манджукич туринці продавати не мають наміру.
Річна оренда Ігуаїна Ромою оцінюється в 12 мільйонів євро. Чи буде у клубу право викупу, не уточнюється. Контракт Ігуаїна з Ювентусом діє ще два роки.
Минулий сезон він провів на правах оренди спочатку в Мілані, а потім - а Челсі.
Нагадаємо, Ювентус може обміняти Ігуаїна на захисника Роми.
Раніше тренером Роми став екс-наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека.
Джерело - ua.tribuna.com.