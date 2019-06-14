Ювентус може обміняти Ігуаїна на захисника Роми

Футболіст може замінити Джеко в італійській столиці

Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн може стати частиною операції з обміну захисника Роми Костаса Маноласа.

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

Раніше стало відомо, що Челсі, за який аргентинець виступав у другій половині минулого сезону, не стане викуповувати його контракт. Повноцінний трансфер обійшовся б лондонському клубу в 36 мільйонів євро.

Видання зазначає, що стільки ж становить і клаусула Маноласа, тому угода може виявитися взаємовигідній для обох сторін. При цьому в Римі Ігуаїн став би прямою заміною Едіну Джеко, який зібрався в Інтер.

У минулому сезоні Гонсало не вразив результативністю: за 40 матчів у футболках Мілана і Челсі аргентинець відзначився 13 голами.

Нагадаємо, тренером Роми раніше став екс-наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека.

У свою чергу, Стару синьйору з великою часткою ймовірності очолить Мауріціо Саррі, який в зимове міжсезоння став ініціатором переходу Ігуаїна в Челсі.

Джерело - Gazzetta dello Sport.