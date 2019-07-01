Визначилися півфіналісти Золотого кубку КОНКАКАФ-2019

Мексиці і Гаїіті кампанію у півфіналі Золотого кубку КОНКАКАФ-2019 склали Ямайка і США.
Збірна Ямайки завдяки реалізованому пенальті переграла Панаму.
Золотий Кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу
Ямайка – Панама 1:0
Гол: 1:0 – 74 Меттокс (пен)
В свою чергу у чвертьфіналі між США та Кюрасао долю протистояння також вирішив один забитий м'яч: Маккені відзначився на 25-ій хвилині протистояння.
Золотий Кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу
США - Кюрасао 1:0
Гол: 1:0 – 25 Маккені
Раніше повідомлялося, збірна Гаїті перемогла Канаду, а Мексика у серії пенальті - Коста-Ріку.
Нагадаємо, Перу сенсаційно вийшла у півфінал Копа Америки.
Джерело - Чемпіон.