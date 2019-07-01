Визначилися півфіналісти Золотого кубку КОНКАКАФ-2019

Відбулися чвертьфінали Золотого кубку КОНКАКАФ-2019

Мексиці і Гаїіті кампанію у півфіналі Золотого кубку КОНКАКАФ-2019 склали Ямайка і США.

Збірна Ямайки завдяки реалізованому пенальті переграла Панаму.

Золотий Кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу

Ямайка – Панама 1:0

Гол: 1:0 – 74 Меттокс (пен)

В свою чергу у чвертьфіналі між США та Кюрасао долю протистояння також вирішив один забитий м'яч: Маккені відзначився на 25-ій хвилині протистояння.

Золотий Кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу

США - Кюрасао 1:0

Гол: 1:0 – 25 Маккені

Раніше повідомлялося, збірна Гаїті перемогла Канаду, а Мексика у серії пенальті - Коста-Ріку.

Нагадаємо, Перу сенсаційно вийшла у півфінал Копа Америки.

Джерело - Чемпіон.