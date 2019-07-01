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Визначилися півфіналісти Золотого кубку КОНКАКАФ-2019

Сьогодні 08:01 482 0
Відбулися чвертьфінали Золотого кубку КОНКАКАФ-2019
Визначилися півфіналісти Золотого кубку КОНКАКАФ-2019

Мексиці і  Гаїіті кампанію у півфіналі Золотого кубку КОНКАКАФ-2019 склали Ямайка і США.

Збірна Ямайки завдяки реалізованому пенальті переграла Панаму.

Золотий Кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу
Ямайка – Панама  1:0
Гол: 1:0 – 74 Меттокс (пен)

В свою чергу у чвертьфіналі між США та Кюрасао долю протистояння також вирішив один забитий м'яч: Маккені відзначився на 25-ій хвилині протистояння.

Золотий Кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу
США - Кюрасао 1:0
Гол: 1:0 – 25 Маккені

Раніше повідомлялося, збірна Гаїті перемогла Канаду, а Мексика у серії пенальті - Коста-Ріку

Нагадаємо, Перу сенсаційно вийшла у півфінал Копа Америки.

Джерело - Чемпіон.

#КОНКАКАФ, #США
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