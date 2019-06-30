Вінгер Шальке Євген Коноплянка, швидше за все, цього літа перебереться в чемпіонат Туреччини.
Про це повідомляє Duhuliye.com.
Якщо раніше в пресі повідомлялося про інтерес до хавбеку з боку Фенербахче, то тепер до стамбульського клубу приєднався Бешикташ.
Як повідомляє видання, керівництво Бешикташу вже обговорило з Коноплянкою питання потенційного співробітництва та досягло принципової домовленості щодо умов особистого контракту.
Нагадаємо, Коноплянку офіційно виставили за двері.
Джерело - sport.ua.