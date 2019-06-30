Стамбульскі гранди ведуть боротьбу за українського вінгера

Вінгер Шальке Євген Коноплянка, швидше за все, цього літа перебереться в чемпіонат Туреччини.

Про це повідомляє Duhuliye.com.

Якщо раніше в пресі повідомлялося про інтерес до хавбеку з боку Фенербахче, то тепер до стамбульського клубу приєднався Бешикташ.

Як повідомляє видання, керівництво Бешикташу вже обговорило з Коноплянкою питання потенційного співробітництва та досягло принципової домовленості щодо умов особистого контракту.

Нагадаємо, Коноплянку офіційно виставили за двері.

Джерело - sport.ua.