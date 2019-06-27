Український вінгер Шальке Євген Коноплянка влітку має знайти собі новий клуб.
Про це заявив спортивний директор Шальке Шнайдере Йохен.
"Ми поговорили з Хамзою Мендільо і вирішили, що йому варто шукати новий клуб. Це ж стосується і Набіля Бенталеба з Євгеном Коноплянкою", - наводить слова Шнайдера офіційний твіттер клубу.
#Schneider: Auch @nabilbentaleb42, der sich gerade noch in der Reha befindet, wird sich neu orientieren. Genauso wie @kono10official, auch er wird sich eine neue Herausforderung suchen. #S04 #S04PK— FC Schalke 04 (@s04) June 27, 2019
За інформацією ЗМІ, в послугах Коноплянки зацікавлений турецький Фенербахче.
Минулого сезону 29-річний гравець провів 21 поєдинок у футболці "синьо-білих", відзначившись одним голом і двома ассистами.
Раніше повідомлялося, що Шальке готовий безкоштовно розлучитися з Коноплянкою.
Також, Фенербахче домовився із Шальке про трансфер Коноплянки.
Джерело - Чемпіон.