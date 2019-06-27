Український вінгер Шальке Євген Коноплянка влітку має знайти собі новий клуб.

Про це заявив спортивний директор Шальке Шнайдере Йохен.

"Ми поговорили з Хамзою Мендільо і вирішили, що йому варто шукати новий клуб. Це ж стосується і Набіля Бенталеба з Євгеном Коноплянкою", - наводить слова Шнайдера офіційний твіттер клубу.