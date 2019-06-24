Фенербахче домовився із Шальке про трансфер Коноплянки

Коноплянка все ж піде з німецького клубу

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка протягом 10 днів стане гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє Takvim.

За інформацією видання, у переговорах між клубами досягнуто серйозного прогресу. Раніше зазначалось, що спортивний директор Фенербахче вилетів до Німеччини, аби прискорити перемовини. Клуби не могли дійти згоди щодо ціни на гравця.

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Коноплянка очолює список тих, кого Шальке хоче позбутись цього літа попри бажання головного тренера Давіда Вагнера особисто оцінити гравця.

Нагадаємо, Коноплянка підпише контракт на три роки з Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка увійшов у команду тижня FIFA 19.

Джерело - sport.ua.