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Фенербахче домовився із Шальке про трансфер Коноплянки

Вчора 22:57 399 0
Коноплянка все ж піде з німецького клубу
Фенербахче домовився із Шальке про трансфер Коноплянки

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка протягом 10 днів стане гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє Takvim.

За інформацією видання, у переговорах між клубами досягнуто серйозного прогресу. Раніше зазначалось, що спортивний директор Фенербахче вилетів до Німеччини, аби прискорити перемовини. Клуби не могли дійти згоди щодо ціни на гравця.

  Актуально: Шальке готовий знизити ціну на Коноплянку для Фенербахче 

Коноплянка очолює список тих, кого Шальке хоче позбутись цього літа попри бажання головного тренера Давіда Вагнера особисто оцінити гравця.

Нагадаємо, Коноплянка підпише контракт на три роки з Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка увійшов у команду тижня FIFA 19.

 

Джерело - sport.ua.

#Коноплянка, #Шальке, #Фенербахче
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