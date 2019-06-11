Мій профіль
Фонсека очолив Рому
Сьогодні 11:42 170
Україна - Люксембург: огляд матчу
Сьогодні 07:23 1051
U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:55 2051
Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу
Сьогодні 06:54 464
Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург
Сьогодні 05:09 807
Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020
Вчора 23:36 1064
Україна - Люксембург 1:0. Відео голів та огляд матчу
Вчора 23:36 1429
Україна - Люксембург 1:0. Як це було
Вчора 23:35 4028 2
Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку
Вчора 17:55 1430
Збірна України оголосила заявку на матч проти Люксембургу
Вчора 13:11 1273
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:14 Бокс Усик повернеться на ринг поєдинком із камерунцем 0
11:42 Футбол Фонсека очолив Рому 170
11:29 Футбол Ювентус хоче підписати чотирьох гравців Реала 172
11:06 Футбол Сербія – Литва 4:1: огляд матчу 188
10:45 Футбол Україні не вистачило свіжості – Яремчук 139
10:29 Баскетбол Дюрант пропустить фінал НБА 136
10:27 Баскетбол Торонто - Голден Стейт 105:106. Огляд матчу фінальної серії НБА 113
10:09 Футбол Збірній України не вистачило агресії – Маліновський 448
09:41 Футбол Збірна України суперкоманда – тренер Люксембургу 1654
09:24 Футбол Зінченко назвав причину свого поцілунку в прямому ефірі 2389
09:02 Бокс Ф’юрі хоче провести три боя до кінця року 356
08:41 Футбол Зінченко: Україна в таких матчах має грати першим номером 1433
08:11 Блог Пограбування року: баскетболістів російського клубу обікрали прямо під час гри 573
08:11 Футбол Шевченко назвав причину важкої гри проти Люксембургу 2989
07:37 Блог Переможний гол Яремчука у ворота Люксембурга 1639
07:23 Футбол Україна - Люксембург: огляд матчу 1051
06:55 Футбол U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу 2051
06:54 Баскетбол Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу 464
05:42 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 527
05:38 Баскетбол Лідер Голден Стейт отримав рецидив травми та покинув майданчик у 2 чверті 402
05:09 Футбол Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург 807
00:54 Баскетбол Торонто - Голден Стейт: розклад фінальної серії НБА 4053
00:41 Футбол Сербія рогромила Литву, Іспанія розібралася із шведами. Результати матчів відбору на Євро-2020 674
10 Червня 2019
23:36 Футбол Україна - Люксембург 1:0. Відео голів та огляд матчу 1429
23:36 Футбол Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020 1063

Ювентус хоче підписати чотирьох гравців Реала

Сьогодні 11:29 172 0
Ювентус зацікавлений у послугах гравців іспанського гранду
Ювентус хоче підписати чотирьох гравців Реала

Туринський Ювентус націлився на купівлю чотирьох гравців мадридського Реала.

Про це повідомляє Tuttosport.

Італійський суперклуб хоче оформити трансфер бразильського захисника Марсело та півзахисників - Хамеса Родрігеса, Іско, Дані Себальоса.

В свою чергу Реал готовий розпрощатися із даними гравцями, оскільки мадридському клубу потрібно заробити 300 млн євро на трансферному ринку, щоб не попасти під санкції через фінансовий фейр-плей.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Нагадаємо, Реал підписав контракт із Азаром.

Джерело - isport.ua.

#Реал, #Ювентус, #Іско
Коментарі ()