Ювентус зацікавлений у послугах гравців іспанського гранду

Туринський Ювентус націлився на купівлю чотирьох гравців мадридського Реала.

Про це повідомляє Tuttosport.

Італійський суперклуб хоче оформити трансфер бразильського захисника Марсело та півзахисників - Хамеса Родрігеса, Іско, Дані Себальоса.

В свою чергу Реал готовий розпрощатися із даними гравцями, оскільки мадридському клубу потрібно заробити 300 млн євро на трансферному ринку, щоб не попасти під санкції через фінансовий фейр-плей.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Нагадаємо, Реал підписав контракт із Азаром.

Джерело - isport.ua.