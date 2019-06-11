Туринський Ювентус націлився на купівлю чотирьох гравців мадридського Реала.
Про це повідомляє Tuttosport.
Італійський суперклуб хоче оформити трансфер бразильського захисника Марсело та півзахисників - Хамеса Родрігеса, Іско, Дані Себальоса.
В свою чергу Реал готовий розпрощатися із даними гравцями, оскільки мадридському клубу потрібно заробити 300 млн євро на трансферному ринку, щоб не попасти під санкції через фінансовий фейр-плей.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.
Нагадаємо, Реал підписав контракт із Азаром.
Джерело - isport.ua.