Легендарний гравець може стати тренером в Україні

Головним тренером Олімпіка може стати бразилець Жуліо Сезар.

Наразі керівництво Олімпіка веде переговори із Сезаром.

Відзначимо, що Жуліо Сезар під час своєї кар’єри грав на позиції центрального захисника та змінив 16 клубів. Він встиг пограти за Реал, із яким виграв Лігу чемпіонів, Мілан, Бенфіку, Болтон та інші.

Бразилець має тренерську ліцензію UEFA Pro. Наразі його єдиним досвідом є робота із аматорським Крісто Атлетіко з Іспанії.

Раніше, нападник Олімпіка зіграв за Динамо.

Нагадаємо, півзахисник Олексій Гай покинув донецький Олімпік.

Джерело - football.ua.