Півзахисник Олексій Гай покинув донецький Олімпік.
Про це розповів сам гравець.
"Я прийняв рішення – я більше не футболіст Олімпіка. Це було складне рішення для мене, але воно таке. Я щиро вдячний всім, хто був поруч. Хочу сказати велике спасибі всій команді за емоції, труднощі і досвід, який ми разом з вами отримали.
Ви назавжди в моєму серці. До зустрічі на полях Європи", – розповів Гай.
Відзначимо, що Гай виступав за Олімпік із 2018 року, до цього він грав за Кубань, Габалу, Чорноморець та Шахтар.
Переглянути цей допис в Instagram
Я принял решение, я больше не являюсь футболистом @fcolympic_donetsk . Это было сложное решение для меня, но оно такое! Я искренне благодарен всем кто, был рядом. Хочу сказать большое спасибо всей команде за эмоции, трудности и опыт который мы вместе с вами получили. Олимпик для меня не просто клуб в котором мне посчастливилось играть, это частичка моего дома! Вы навсегда в моем сердце! До встречи на полях Европы)
Раніше повідомлялося, що Олімпік представить нового головного тренера 28 червня в Харкові.
Нагадаємо, Олімпік має завдання здобути путівку в Лігу Європи.
Джерело - Чемпіон.