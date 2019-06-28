Півзахисник Олексій Гай покинув донецький Олімпік.

Про це розповів сам гравець.

"Я прийняв рішення – я більше не футболіст Олімпіка. Це було складне рішення для мене, але воно таке. Я щиро вдячний всім, хто був поруч. Хочу сказати велике спасибі всій команді за емоції, труднощі і досвід, який ми разом з вами отримали.

Ви назавжди в моєму серці. До зустрічі на полях Європи", – розповів Гай.