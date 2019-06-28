У контрольному матчі Динамо взяв участь нападник Олімпіка Матар Дійе.
Динамо на своїй базі провело контрольний мат проти Полісся із Житомира. У складі киян на позицію нападника вийшов гравець донецького Олімпіка Матар Дійе.
Форвард наразі перебуває на огляді у Динамо. Контракт із Олімпіком у нього дійсний до 2022 року.
Раніше повідомлялося, що 21-річний нападник Олімпіка Матар Дійе вже встиг пройти медогляд у київському Динамо і незабаром кияни мають оголосити про перехід.
Нагадаємо, Олімпік має завдання здобути путівку в Лігу Європи.
Джерело - Чемпіон.