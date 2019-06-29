Неймар близький до повернення в Барселону

Барселона продовжує торгуватися із ПСЖ щодо Неймара.

Про це повідомляє Le Perisien.

ПСЖ готовий знищити ціну за Неймара до 130-150 млн євро. Однак в замін керівництво паризького клубу хоче отримати двох гравців Барселони на власний вибір.

На таке рішення керівництво ПСЖ пішло, оскільки не виявилось бажаючих придбати бразильського нападника за 300 млн євро.

У минулому сезоні Неймар провів 17 матчів у чемпіонаті Франції, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше, Неймару вказали на умови повернення в Барселону.

Нагадаємо, Барселона запропонувала за Неймара 100 млн євро плюс Коутінью.

Джерело - isport.ua.