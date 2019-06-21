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Неймару вказали на умови повернення в Барселону

Сьогодні 21:58 455 0
Неймар може повернутися в Барселону
Неймару вказали на умови повернення в Барселону

Барселона готова розпочати роботу із повернення лідера Бразилії та нападника ПСЖ Неймара лише при декількох умовах.

Про це повідомляє Sport.es.

У разі переходу в Барселону Неймар має дати згоду на пониження своєї зарплатні, а також він має відкликати свій позов проти іспанського клубу. У суді гравець вимагає виплату йому 26 млн євро бонусу за перепідписання контракту незадовго до його відходу в ПСЖ.

За інформацією UOL Esporte Неймар вже дав згоду на всі умови Барселони.

Нараз контракт Неймара із ПСЖ дійсний до 2022 року.

У минулому сезоні нападник провів 17 матчів у чемпіонаті Франції, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Неймар не хоче продовжувати контракт із ПСЖ.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Ді Марію.

Джерело - football.ua.

#Барселона, #Неймар, #ПСЖ
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