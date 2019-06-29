Українець провів перший матч за Селтік

Український півзахисник Мар’ян Швед провів свій дебютний матч за шотландський Селтік.

Мар’ян Швед вийшов у стартовому складі на матч проти австрійського Вінера, проте зіграв лише у першій половині гри.

Протягом перших 45-ти хвилин українець запам’ятався спробою удару із меж штрафної, який парирував голкіпер. На 33-й хвилині Швед із партнером створив момент для МакГрегора, але він схибив.

Мат завершився із перемогою Селтіка із рахунком 2:1.

Нагадаємо, Швед вирушив зі своєю новою командою на тренувальні збори до Австрії.

Також, Селтік може підписати ще одного українця.

Джерело - Чемпіон.