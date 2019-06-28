Олександрія святкувала перемогу над Андерлехтом

Спаринг з титулованим суперником

Сьогодні у Бельгії на навчально-тренувальному зборі Олександрія провела другий товариський матч.

Суперником був бельгійський Андерлехт. У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами. Спершу господарі реалізували пенальті, а згодом Кирило Ковалець зрівняв рахунок. Наприкінці матчу олександрійська команда вирвала перемогу - дебютним голом відзначився Денис Мірошниченко.

Товариський матч Бельгія, НТБ Андерлехта ФК Олександрія - Андерлехт (Бельгія) - 2:1 (1:1) Голи: 0:1 - 15 ?, 1:1 - 44 Ковалець, 2:1 - 67 Мірошниченко

Нагадаємо, Олександрія продовжила контракт з Гречишкіним.

Також, Полярус з Олександрії перейшов у ФК Хімки.

Джерело - Чемпіон.