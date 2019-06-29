Вернидуб: Пропозиції є, не буду лукавити

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб розглядає пропозиції щодо працевлаштування.
Про це розповів сам спеціаліст.
"9,5 років безперервної роботи в луганській Зорі. Для мене цей клуб назавжди залишиться в серці. Ось Олександр Караваєв перейшов в Динамо, тепер буду стежити і переживати за нього. А сам поки відпочину.
Пропозиції є, не буду лукавити, але хочеться місяць-два відпочити від усього. А там як Бог дасть", — зазначив Вернидуб.
Раніше повідомлялося, що екс-наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб не планує розглядати пропозиції з Росії.
Нагадаємо, що Скрипник замінив Вернидуба в Зорі.
Джерело - fcminaj.com.