Вернидуб: Пропозиції є, не буду лукавити

Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб розглядає пропозиції щодо працевлаштування.

Про це розповів сам спеціаліст.

"9,5 років безперервної роботи в луганській Зорі. Для мене цей клуб назавжди залишиться в серці. Ось Олександр Караваєв перейшов в Динамо, тепер буду стежити і переживати за нього. А сам поки відпочину.

Пропозиції є, не буду лукавити, але хочеться місяць-два відпочити від усього. А там як Бог дасть", — зазначив Вернидуб.