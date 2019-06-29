Український півзахисник Євген Шахов підписав контракт з новачком Серії А Лечче.
Про це повідомляється на сайті клубу.
Контракт розрахований на два роки з можливістю його продовжити.
Шахов приєднався до Лечче на правах вільного агента після закінчення контракту з грецьким ПАОКом.
Минулого сезону Євген допоміг грецькому клубу виграти Кубок Греції і чемпіонат, чи не зазнавши жодної поразки.
Також Шахов був визнаний найкращим гравцем квітня в складі "двоголових орлів".
На рахунку Євгена п'ять голів і два асиста в 40 іграх за ПАОК у всіх турнірах в минулій кампанії.
Джерело - офіційний сайт Лечче.