Контракт розрахований на два роки з можливістю його продовжити

Український півзахисник Євген Шахов підписав контракт з новачком Серії А Лечче.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Контракт розрахований на два роки з можливістю його продовжити.

Шахов приєднався до Лечче на правах вільного агента після закінчення контракту з грецьким ПАОКом.

Минулого сезону Євген допоміг грецькому клубу виграти Кубок Греції і чемпіонат, чи не зазнавши жодної поразки.

Також Шахов був визнаний найкращим гравцем квітня в складі "двоголових орлів".

На рахунку Євгена п'ять голів і два асиста в 40 іграх за ПАОК у всіх турнірах в минулій кампанії.

Джерело - офіційний сайт Лечче.