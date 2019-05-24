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Шахов відмовився продовжити контракт з ПАОКом

Сьогодні 21:30 336 0
Шахов відмовився продовжити контракт з ПАОКом
Євген Шахов

Український хавбек ПАОКа Євген Шахов відхилив пропозицію клубу про продовження угоди.

Про це повідомляє Sport 24.

Шахову запропонували зарплату в розмірі 500 тисяч євро, але він приблизно таку ж отримував і в цьому сезоні.

28-річний українець розраховував на підняття зарплати до 700 тисяч євро.

У цьому сезоні Шахов разом з ПАОКом оформив золотий дубль у Греції, вигравши чемпіонат і Кубок.

Він провів 40 матчів, забив 5 голів і зробив 1 асист. 

Раніше повідомлялося, що ПАОК покине ще один українець - Хачеріді. У придбанні Євгена був зацікавлений Шахтар.

Джерело - Sport24.

#ПАОК, #Шахов
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