Шахов відмовився продовжити контракт з ПАОКом

Український хавбек ПАОКа Євген Шахов відхилив пропозицію клубу про продовження угоди.
Про це повідомляє Sport 24.
Шахову запропонували зарплату в розмірі 500 тисяч євро, але він приблизно таку ж отримував і в цьому сезоні.
28-річний українець розраховував на підняття зарплати до 700 тисяч євро.
У цьому сезоні Шахов разом з ПАОКом оформив золотий дубль у Греції, вигравши чемпіонат і Кубок.
Він провів 40 матчів, забив 5 голів і зробив 1 асист.
Раніше повідомлялося, що ПАОК покине ще один українець - Хачеріді. У придбанні Євгена був зацікавлений Шахтар.
Джерело - Sport24.