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Дубль Шахова допоміг ПАОКу стати чемпіоном Греції

Сьогодні 21:26 703 0
Дубль Шахова допоміг ПАОКу стати чемпіоном Греції

Український футболіст оформив дубль в ворота Левадіакосу.

Український півзахисник ПАОКа Євген Шахов забив Левадіакосу вже на 3-й хвилині матчу 29-го туру грецької Суперліги. А на 60-й хвилині забив другий м'яч.

Цінність забитих м'ячів полягає у перемозі, та достроковому чемпіонстві клубу.

Євген Шахов грає за ПАОК з літа 2016 року. У 2017 і 2018 роках украіннец вигравав Кубок Греції в складі своєї команди.

ПАОК став чемпіоном Греції вперше з сезону 1984/1985.

Чемпіонат Греції. Суперліга

29 тур

21 квітня

ПАОК — Левандіакос 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Шахов, 2:0 - 8 пенальті Бісесвар, 3:0 Варела, 4:0 - 60 Шахов, 5:0 - 81 Свідерські.

Нагадаємо, Барселона хоче придбати де Лігта.

Також, Мілан хоче придбати бразильського вінгера Барселони.

Джерело - Чемпіон.

#Шахов, #український футболіст, #ПАОК
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