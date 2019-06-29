Туринці отримають бонусом 10 мільйонів євро

Туринський Ювентус та римська Рома домовилися про обмін лівими захисниками.

Про це повідомляє Джанлуко Ді Марціо.

За інформацією журналіста, Леонардо Спінаццола відправиться в Рому, а його колега по амплуа Лука Пеллегріні перейде в Ювентус.

Також туринці отримають 10 мільйонів євро компенсації.

Очікується, що футболісти пройдуть медобстеження в нових командах вже сьогодні.

26-річний Спінаццола провів 14 матчей за Ювентус минулого сезону, відзначившись голом і результативною передачею. На Стадіо Олімпіко він буде отримувати 2,5 млн євро в рік.

20-річний Пеллегріні чудово проявився себе на Чемпіонаті світу U-20. Останні півроку він провів в оренді за Кальярі, провів 12 матчів у Серії А, відзначившись 1 асистом. Його зарплата в Турині складатиме 1,3 млн євро за сезон.

Нагадаємо, Рома може орендувати Ігуаїна. Також, Ювентус може обміняти Ігуаїна на захисника Роми.

Джерело - Чемпіон.