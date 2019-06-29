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Реал збираєтсья придбати конкурента Луніну

Сьогодні 16:06 659 0
"Вершкові" збираються придбати молодого воротаря Алавесу
Реал збираєтсья придбати конкурента Луніну

22-річний воротар Алавеса Антоніо Сівера може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє El Larguero.

Голкіпер поповнить ряди дублюючого складу.

Минулого сезону Сівера провів за Алавес 5 матчів у всіх турнірах, де пропустив 8 м'ячів.

Орієнтовна вартість Сівери становить 1,5 мільйона євро.

Іспанець може стати перешкодою для Андрія Луніна стати другим воротарем команди.

Раніше повідомлялося, що Луніним цікавиться Бетіс.

Нагадаємо, Реал привітав Луніна із перемогою на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.

#Сівера, #Лунін, #Реал, #Алавес
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