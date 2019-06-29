"Вершкові" збираються придбати молодого воротаря Алавесу

22-річний воротар Алавеса Антоніо Сівера може продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє El Larguero.

Голкіпер поповнить ряди дублюючого складу.

Минулого сезону Сівера провів за Алавес 5 матчів у всіх турнірах, де пропустив 8 м'ячів.

Орієнтовна вартість Сівери становить 1,5 мільйона євро.

📻 @kevintxo nos cuenta el interés del Real Madrid en el portero del Alavés y de la Sub 21 ANTONIO SIVERA. La idea sería que fuera el portero del Castilla https://t.co/hebauP2LYV pic.twitter.com/Oivq7hfhww — El Larguero (@ellarguero) June 28, 2019

Іспанець може стати перешкодою для Андрія Луніна стати другим воротарем команди.

Раніше повідомлялося, що Луніним цікавиться Бетіс.

Нагадаємо, Реал привітав Луніна із перемогою на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.