"Зелено-білі" прагнуть замінити основного кіпера, який може покинути клуб

На українського голкіпера Андрія Луніна з'явився ще один претендент. Воротаря збірної України хоче бачити в своїх рядах Реал Бетіс.

Про це повідомляє AS.

Як стверджує джерело, Зінедін Зідан на розраховує на Луніна, контракт якого належить Реалу, і який повернувся в мадридську команду після оренди в Леганес.

Бетіс проявив серйозний інтерес до Луніна, розглядаючи його в якості заміни основного воротаря команди Пау Лопеса, який може покинути Бетіс цього літа і перейти в Рому.

Нагадаємо, Лунін заздалегідь готувався до переходу в Реал.

Раніше Андрій стверджував, що його головна мета перемогти в Лізі Чемпіонів.

Джерело - FootBoom.