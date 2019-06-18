Гру українського голкіпера відзначили у його клубі

У мадридському Реалі відзначили гру голкіпера юнацької збірної України Андрія Лунін

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У іспанському клубі привітали Луніна із перемогою на юнацькому чемпіонаті світу в Польщі, а також відзначили його гру протягом всього турніру. Зокрема те, що Андрій Лунін був визнаний найкращим голкіпером чемпіонату.

🖐🇺🇦 Lunin fue elegido mejor portero de la competición, en la que su selección se impuso a Corea del Sur en la final por 3-1. #HalaMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 16 червня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що Лунін стане другим голкіпером у Реалі.

Нагадаємо, Лунін серед претендентів на нагороду Golden Boy-2019.

Джерело - xsport.ua.