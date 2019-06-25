Один із лідерів юнацької збірної України голкіпер Андрій Лунін був заздалегідь готовим до переходу в мадридський Реал.

Про це розповів захисник збірної України U-20 Юхим Конопля.

"Ми Андрюху (Луніна) останній раз бачили два роки тому, коли кваліфікацію грали в Румунії. Мене ще особливо не викликали на той момент до збірної, але за цей час по ньому видно, як він став великим професіоналом. Його ставлення до себе, до тренувань. Хтось міг би потрапити в Реал і відразу сказати - мені більше нічого не треба, відчепіться від мене.

Він хоче більшого. Розповідав про адаптацію, говорив, що знав за деякий час про можливе запрошення Реала, тому почав заздалегідь вчити іспанську і це йому допомогло", – розповів Конопля.