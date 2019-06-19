Лунін: Моя нова мета - перемога в Лізі чемпіонів

Українець готовий покарати нові вершини

Воротар мадридського Реала і збірної України Андрій Лунін планує домогтися нових висот найближчим часом.

Про це повідомив сам футболіст для Sport-express.ua.

"Я вже готовий до нових випробувань. Якщо говорити про мою нову мету, то хотілося б виграти Лігу чемпіонів. У перших числах липня я вже буду знати де продовжу свою кар'єру" - заявив Лунін.

Нагадаємо, на минулих вихідних підопічні Олександра Петракова у фінальному матчі турніру обіграли однолітків з Південної Кореї (3:1), ставши чемпіонами світу.

За підсумками чемпіонату світу 2019 серед команд U-20 Андрій Лунін отримав нагороду найкращого воротаря чемпіонату. Сергій Булеца став володарем Срібного м'яча, а Данило Сікан - Срібної бутси.

Джерело - Sport-express.ua.