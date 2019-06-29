Парижани вже розпочали переговори щодо гравця

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі потрапив у сферу інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє SportMediaset.

Парижани мають намір зміцнити лінію оборони цього літа і спробують придбати італійського центрбека.

За інформацією джерела, керівництво "червоно-синіх" вже звернулися до представників 32-річного гравця, щоб оцінити можливість трансферу.

Бонуччі може втратити місце в основі Ювентуса після приходу Мауріціо Саррі і ймовірного трансферу Матейсен Де Лігта.

Нагадаємо, Ювентус погодив п'ятирічний контракт з Рабйо.

Джерело - telegraf.