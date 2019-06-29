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Бонуччі може перейти в ПСЖ

Сьогодні 12:19 474 0
Парижани вже розпочали переговори щодо гравця
Бонуччі може перейти в ПСЖ

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі потрапив у сферу інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє SportMediaset.

Парижани мають намір зміцнити лінію оборони цього літа і спробують придбати італійського центрбека.

За інформацією джерела, керівництво "червоно-синіх" вже звернулися до представників 32-річного гравця, щоб оцінити можливість трансферу.

Бонуччі може втратити місце в основі Ювентуса після приходу Мауріціо Саррі і ймовірного трансферу Матейсен Де Лігта.

Нагадаємо, Ювентус погодив п'ятирічний контракт з Рабйо.

Джерело - telegraf.

#Бонуччі, #Ювентус, #ПСЖ
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