Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі потрапив у сферу інтересів ПСЖ.
Про це повідомляє SportMediaset.
Парижани мають намір зміцнити лінію оборони цього літа і спробують придбати італійського центрбека.
За інформацією джерела, керівництво "червоно-синіх" вже звернулися до представників 32-річного гравця, щоб оцінити можливість трансферу.
Бонуччі може втратити місце в основі Ювентуса після приходу Мауріціо Саррі і ймовірного трансферу Матейсен Де Лігта.
Нагадаємо, Ювентус погодив п'ятирічний контракт з Рабйо.
Джерело - telegraf.