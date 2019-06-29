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Швед дебютує за Селтік у наступному матчі

Сьогодні 11:06 612 0
Українець добре проявляє себе на тренуваннях
Швед дебютує за Селтік у наступному матчі

Український вінгер Селтіка Мар'ян Швед має дебютувати за нову команду у найближчому матчі з австрійським Вінером.

Про це заявив головний тренер келтів Ніл Леннон.

"Швед добре виглядає. Він дуже добре тренувався і очевидно, що ми надамо йому ігровий час у наступному матчі", – сказав коуч.

Поєдинок Селтік – Вінер відбудеться сьогодні, 29 червня, о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Швед вирушив зі своєю новою командою на тренувальні збори до Австрії.

Також, Селтік може підписати ще одного українця.

Джерело - Футбол 24.

#Швед, #Селтік
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